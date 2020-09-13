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الخارجية تشرع في كشف ملفات فساد

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علمت مصادر أن وزارة الخارجية شرعت في كشف ملفات الفساد التي ارتكبت بالوزارة إبان العهد السابق.

وأشارت المعلومات إلى أنه سيتم فتح أي فساد مالي أو تجاوزات ارتكبت بحق ممتلكات الوزارة بالخارج أو إدارياً والتحقيق فيها، وأكدت أن كل الملفات الخاصة بالتمكين تم تسليمها للجنة إزالة التمكين، ولم تستبعد مصادر بحسب صحيفة الصيحة، أن يطال الفصل عناصر أخرى بالوزارة تم دخولها للخارجية عبر بوابة التمكين.

 

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تجدر الإشارة إلى أن معلومات تناقلتها الوسائط أشارت إلى أن بلاغات تتعلق بالفساد دونت بحق سفير السودان السابق بالرياض.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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