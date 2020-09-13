أحمد وحسين الصادق يدعمان طلاب الشهادة الثانوية

اعلن الفنان احمد الصادق وشقيقه الفنان حسين الصادق دعمهما لمبادرة (وصلني) التي تهدف الى مساعدة طلاب وطالبات الشهادة الثانوية في الوصول الى مراكز الامتحانات التي تنطلق اليوم الاحد بكافة مدن البلاد.
حيث كتب احمد وحسين في صفحتيهما بموقع فيسبوك بحسب صحيفة آخر لحظة: (لو صادفوك اولاد وبنات لابسين لبس المدرسة معناها ديل ممتهحنين للشهادة الثانوية، كلنا عارفين انو المواصلات ما متوفرة عشانظروف البلد وكدا، فياريت لو نأخذهم في سكتنا عشان يحصلوا الامتحان).
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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