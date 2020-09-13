وفاة عامل مصنع بسبب تعرضه لحريق

تعرض عامل يعمل باحدى المصانع بالمنطقة الصناعية بام درمان لحريق من الدرجة الاولى مما ادى الى وفاته. عندها قام رئيس قسم شرطة الصناعات العقيد معاوية صديق بتدوين بلاغ بالقسم وباورنيك جنائي تم نقل الجثة بحسب صحيفة الدار، لمشرحة ام درمان حيث تجمهر عدد كبير من اهالي المتوفي امام المشرحة فيم قام مدير المشرحة البروف جمال يوسف بعمل كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة وتم تسليم الجثة لذويه لمواراته الثرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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