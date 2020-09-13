تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شقيقان بالشمالية

تابعت مصادر محاكمة المتهمين بقتل الشقيقان عبد الحفيظ وعبد العزيز عوض بمنطقة منصوركتي بالولاية حيث تقوم بتمثيل الاتهام الاستاذة عواطف حمدان المحامية وفي الجلسة المحددة تأخر وصول المتهم الثالث المفرج عنه بالضمانة مما ادى الى تأخير انعقاد الجلسة ليتم تاجيلها الى يوم 24/9/2020 مع تحذير المتهم الثالث في التأخير. Advertisements وتعود تفاصيل هذه الحادثة بحسب صحيفة الدار الى قيام مناسبة بمنطقة منصوركتي قام على اثرها المتهمين بطعن الشقيقان عبد العزيز وعبد الحفيظ مما ادى الى وفاتهما بينما نجأ شقيقهم الثالث رمزي لتقوم شرطة الولاية الشمالية باتخاذ الاجراءات اللازمة الى ان حول البلاغ الى المحكمة والبدء في اجراءات المحاكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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