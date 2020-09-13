تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: – الخارجية تشرع في كشف ملفات الفساد – حميدتي: لا بد ان نقبل بعض (والبلد ما مسجلة باسم زول) – (واشنطن بوسن): السودان سيعقب البحرين في التطبيع صحيفة المواكب: – اختفاء تجار العملة وانخفاض أسعار الذهب – (60) نقطة تجمع لترحيل الطلاب إلى مراكز الامتحانات بالخرطوم صحيفة السوداني: – تجميد حساب سفارة السودان بمدريد بعد اكتشاف تحويلات مالية مشبوهة – تفاصيل منشور تخفيضات رسوم التعليم والأراضي والمصانع بالخرطوم – تراجع الدولار لـ (200) جنيه بـ (الموازي – ضبط شبكة تزور فحص كورونا Advertisements صحيفة آخر لحظة: – القبض على السوباط وحميدتي يكشف عن تصفية حسابات – مثول مسؤول كبير بالمالية أمام نيابة الفساد – الطلاب يجلسون للامتحانات متحدين المقررات والفيضانات صحيفة السوداني الدولية: – 522.689 ألف طالبا وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة – حميدتي: الكلام انتهى والسودان ما مسجل باسم واحد صحيفة الدار: – اختفاء تجار العملة وتوقف عمليات البيع والشراء – زوج يطلق زوجته بسبب فنان شاب شهير – مباحث الولاية فرعية امبدة تكشف غموض اخطر الجرائم – وحدة الانذار المبكر: أمطار غزيرة في 3 ولايات بالسودان – وفاة واصابات جديدة بـ (كورونا) في السودان – اليوم لطلاب الشهادة السودانية: امتحان جغرافيا ودراسات بيئية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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