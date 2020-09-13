الأحد 13 سبتمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 تنظم الشعبة القومية لمصدري الذهب مبادرة لتوصيل طلاب الشهادة السودانية مجاناً طوال فترة امتحاناتهم.

وقال رئيس اللجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال إن المبادرة جاءت من قبل الصاغة وتجار الذهب ومصدري الذهب لتوصيل طلاب الشهادة السودانية مجاناً. وذلك لتخفيف العبء على الطلاب في ظل الخريف و الأمطار وكارثة الفيضانات، موضحاً أن سيارات المتطوعين من قطاع الذهب ستحمل هذه “الإستيكرات” لتسهل على الطلاب فرزها، مضيفاً أن المبادرة ستشمل جميع المناطق لتوصيل الطلاب من وإلى مراكز الامتحانات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. شعبة مصدري الذهب ينظمون مبادرة لـ توصيل طلاب الشهادة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.