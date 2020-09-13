عاجل.. رئيس الوزراء يتلقى برقية عزاء في ضحايا الفيضان من نظيره الكويتي

الأحد 13 سبتمبر 2020

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، برقية من نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أعرب فيها عن تعازيه لرئيس الوزراء والشعب السوداني، في ضحايا كارثة الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من السودان.



وكانت طائرة إغاثة كويتية، وصلت اليوم السبت إلى الخرطوم، لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات.

وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، في 4 سبتمبر الجاري، اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية"، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، وخلفت أكثر من 100 وفاة، وأضرارا مادية بالغة، حيث انهارت عشرات آلاف المنازل إما بشكل كلي أو جزئي.