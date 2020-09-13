عاجل.. وزيرة الصحة المصرية تعلن عن زيارة جديدة للسودان

الأحد 13 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية ، إنها ستتوجه إلى السودان مرة أخرى للاطمئنان بنفسها على الأوضاع هناك، مؤكدة: «لن نتركهم إلا بعد انحسار الأزمة».



وأضافت زايد،، أن عدد الولايات المتضررة من السيول والفيضانات 17 ولاية، منهم سبع ولايات شديدة الضرر، قائلة إنها المرة الثالثة التي تنشئ فيها مصر جسرًا جويًا مع البلد الشقيق.

Advertisements

وأشارت إلى أن الطائرات تحمل المساعدات الطبية والغذائية ومستلزمات المعيشة، منوهة إلى أن بداية انحسار الفيضان سيؤدي إلى زيادة في البعوض، وهو ما يحتاج إلى عمليات رش للمستنقعات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى تسيير العديد من الطائرات التي تحمل الأدوية والمعونات والمحاليل التي يحتاجها الأشقاء في السودان، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن العلاقة بين مصر والسودان علاقة تاريخية.

وتابعت: «مصر دولة قوية تضامنية ومن أوائل الدول التي عملت فيما يحدث في بيروت، إضافة إلى العمل مع الأشقاء في العراق عندما ازدادت أزمة فيروس كورونا، ومن أوائل الدول التي اتجهت للصين وإيطاليا».

وأوضحت أن مصر ستبدأ بعد انحسار الفيضان في السودان والتحكم في الوباء في علاج المواطنين السودانيين من فيروس سي، قائلة إنه سيتم علاج 250 ألف سوداني.