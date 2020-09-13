عاجل.. 106 وفيات و 54 مصابا جراء فيضانات السودان

الأحد 13 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 106 وفيات، و 54 مصابا، وكانت آخر حصيلة سابقة للضحايا تشير إلى 103 قتلى و56 مصابا.



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وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، برقية من نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أعرب فيها عن تعازيه لرئيس الوزراء والشعب السوداني، في ضحايا كارثة الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد.

كما وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي، طائرة عراقية تحمل مساعدات إنسانية، غذائية وطبية، لمتضرري السيول والفيضانات. وكان في استقبال الطائرة بمطار الخرطوم مفوض العون الإنساني الدكتور عباس فضل الله، والقائم بالأعمال العراقي لدى السودان.