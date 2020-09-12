الخارجية : إجلاء سودانيين من ليبيا من بينهم طلاب

قامت وزارة الخارجية وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والسفارة السودانية فى طرابلس بإجلاء حوالى ١٦٠ مواطناً سودانيًا من ليبيا منهم ١٨ طالباً سودانياً من مدرسة الاخوة الليبية السودانية سيجلسون لامتحانات الشهادة السودانية يوم غد الاحد .وقد بذلت الوزارة وفق ( سونا) جهوداً كبيرة فى تنظيم هذه الرحلة مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية والطيران المدنى ووزارة الصحة الاتحادية لضمان وصول الطلبة مع العائدين حتى لا يفقدوا فرصتهم للجلوس للامتحانات.
يذكر أن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة الدولية تقوم بتنظيم رحلات الإجلاء للسودانيين من ليبيا منذ الأول من يونيو العام ٢٠١٩ وحتى الآن. وقد بلغ عدد رحلات الإجلاء ١٣، منها واحدة من مدينة بنغازى. وتم إجلاء ما يفوق خمسة آلاف مواطن سودانى من ليبيا جواً الى جانب تنظيم ١٥ رحلة براً من المناطق الشرقية من ليبيا عبر معبر أم مساعد-السلوم – وادى حلفا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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