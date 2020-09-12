كباشي يتعهد بتذليل الصعاب أمام متاثري الفيضان بقرى جبل اولياء

تعهد ضو المجلس السيادي الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي تذليل كل الصعاب امام متأثري الفيضان بقري جبل أولياء. جاء ذلك خلال تفقده لهذه القري صباح اليوم برفقة المدير التنفيذي لجبل أولياء وعدد من قادة القوات المسلحة

حيث تم وفق صحيفة أخر لحظة توزيع كميات مقدرة من مواد الإيواء والمواد الغذائية والناموسيات ضمن قافلة القوات المسلحة لدعم ومساعدة المتأثرين والمتضررين وخلال هذه الجولة التي شملت قري العسال و الفيلاب وود مختار وديم البساطاب وأكد الكباشي أن جهود الدولة والقوات المسلحة ستتواصل ،في دعم واعانة الأسر التي تضررت واعدا بالعمل على أن يتجاوز المتأثرين والمتضررين جراء فيضان النيل هذا العام الصعاب والمحن التى ألمت بهم .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)