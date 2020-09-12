السيادي يؤدى واجب العزاء في ضحايا مكب النفايات

قدمت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى السعيد دعما ماديا وعينيا بعد أن قامت بواجب العزاء للذين توفوا جراء حادثة حريق مكب النفايات بمنطقة الفتح شمال أمدرمان وأوضح المهندس رامي مأمون مدير مكتب عائشة أنهم قدموا بتوجيه منها دعما للمتأثرين من الحادثة والذين ما يزالون يتلقون العلاج في مستشفى حاج الصافي في بحري.
وأشار المأمون وفق ( سونا) إلى وفاة إثنين جراء الحادثة فيما يتلقى تسعة أشخاص العلاج بالمستشفى، وأضاف المأمون انهم تواصلوا مع إدارة المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين من ناحية أخرى قالت ممثلة إتحاد نساء جبال النوبة سامية عبد الرحمن إن الاتحاد قام بزيارة لأسر الشهداء واطلع الاتحاد على تنوير من لجان المقاومة والخدمات عن التأثيرات الناتجة من المكب وخطر ذلك على المواطنين، كما قاموا بزيارة بزيارة المصابين لتقديم الدعم النفسي والعيني .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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