حملة تبرعات مركز الملك سلمان لمساعدة السودان،تقفز الى أكثر من (6 )مليون ريال سعودي

وصلت حملة التبرعات التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى أكثر من 6 مليون ريال سعودي خلال ساعات معدودات، ولازالت الحملة متواصلة بمشاركة واسعة من قبل الشعب السعودي والشركات والمؤسسات ورجال الاعمال والخيرين السعوديين والمقيمين.

ويهدف البرنامج بحسب موقع “المركز” إلى تقديم الإغاثة العاجلة، للمتضررين من الشعب السوداني الشقيق، التي تخدم قطاع الأمن الغذائي، و القطاع الصحي، و قطاع الإيواء “الخيام”.

يذكر أن المركز بادر بتقديم مساعدات إيوائية وغذائية عاجلة وصلت السودان تزن 90 طنًا للمتضررين من الفيضانات و السيول تشتمل على 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية و1,800 بطانية و16 طنًا من السلال الغذائية و40 طنا من التمور، لتوزيعها في المناطق المتضررة في ولايات الخرطوم، وسنار، والجزيرة، يستفيد منها 31,980 فردًا.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365)