استقبال(28) طن مساعدات طبية من مصر

أستقبل وزير الصحة الاتحادية المكلف د. أسامة احمد عبدالرحيم، بمطار الخرطوم طائرتين مصريتين يحملان 28 طن من المساعدات الطبية والغذائية ومبيدات الرش ومكافحة نواقل الأوبئة، وبحضور مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة د. بابكر المقبول، والقائم بالأعمال المصري في السودان نادر زكي، وملحق الدفاع العميد أركان حرب أحمد الشاذلي.
واعرب عبدالرحيم، في تصريح في مطار الخرطوم عن شكره وتقديره للمصريين حكومةََ وشعباََ.
كاشف أن شحنة المساعدات أغلبها أدوية ومبيدات للرش ومكافحة النواقل.
من جانبه قال القائم بالأعمال المصري وفق صحيفة اخر لحظة إن ما نشهده هو تنفيذ فوري لما تم الاتفاق عليه بين وزيرة الصحة د. هالة زايد ونظيرها السوداني من اتفاق على وضع خطة عاجلة لاحتواء أي ظهور محتمل لأي أوبئة ناتجة عن الفيضانات والسيول.
وأضاف: “هناك كمية كبيرة من الأدوية ومبيدات الرش ومستلزمات القضاء على نواقل المرض. كاشفا أن الفرق المصرية الموجودة في السودان ستنفذ عمليات الرش.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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