شاهد بالفيديو : مخاوف من انهيار كوبري الخياري بالقضارف

كشفت زيارة ميدانية عن معاناة غير مسبوقة يواجهها العابرون لكوبري الخياري بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها شرطة المرور السريع وشرطة الدفاع المدني وشرطة مكافحة المخدرات بالقضارف عند نقطة عبور الخياري، في أزمة دخلت أسبوعها الثاني في ظل غياب كامل لحكومتي القضارف والجزيرة، وتسبب خروج نهر الرهد عن مساره عند كوبري الخياري في إحداث أضرار جسيمة في جسم الكوبري بظهور حفر عميقة عند مدخل الكوبري بالاتجاهين وفي وسط الكوبري، حيث سقطت يوم الأربعاء الماضي شاحنة تحمل حاوية.

ورصدت صحيفة (السوداني)، سقوط أحد البصات السفرية داخل حفر عميقة بمدخل الكوبري استغرق إخراجه ثلاث ساعات بالاستعانة بشاحنة وسط معاناة كبيرة للأسر والأطفال وقال مواطنون عالقون بكوبري الخياري، إنهم ظلوا عالقين لخمس ساعات بالرغم من المجهودات الملموسة للأجهزة الشرطية لنقطة عبور الخياري.

وقال المواطن سامي عثمان، إن هنالك غياباً واضحاً للجان المقاومة بالفاو، مستغرباً إحضار شاحنات محملة بالتراب لردم الحفر التي يتطلب ردمها بالحجارة، حيث جرفت المياه التراب بعد لحظات من تفريغه من الشاحنات.

فيما أوضح مصدر شرطي أن الأجهزة الشرطية تعمل طوال ٢٤ ساعة منذ فيضان النهر حفاظاً على ممتلكات وأرواح المواطنين، مشيراً لانخفاض منسوب النهر، إلا أنه مازال يعبر من أعلى كوبري الخياري.

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في وقتٍ، طالب فيه الصحفي عمار الضو، شرطة المرور السريع والهيئة القومية للطرق والجسور بوضع معالجات عاجلة حتى لا يتأثر الكوبري ويتصدع وتحويل المسار عبر طريق ام القرى الفاو الى حين انخفاض منسوب النهر وصيانته بصورة عاجلة حتى لا ينقطع شرق السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )