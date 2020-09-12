عاجل.. مصر ترسل طائرتي مساعدات جديدتين إلى السودان

السبت 12 سبتمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى إجتاحته خلال الآونة الأخيرة، واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوى لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السودانى الشقيق فى محنته الحالية.

Advertisements وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق. وأعرب المسئولون فى دولة السودان عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد فى أصله جسر للمحبة والترابط التاريخى بين مصر والسودان. يأتى ذلك إنطلاقاً من دور مصر المحورى باعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكافة دول القارة السمراء خاصة فى أوقات المحن والأزمات.

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