وصول إولي طائرات الجسر الجوى الكويتي لمساعدة السودان

وصلت مطار الخرطوم ظهر اليوم طائرة إغاثة كويتية لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات وذلك بتوجيهات من أمير الكويت صباح الجابر احمد الصباح تحمل ٤٤طنا من المواد الطبية والغذائية.

وكان في استقبال الطائرة بمطار الخرطوم وفق( سونا ) القائم بالأعمال الكويتي لدى السودان عبدالكريم صالح المجيم ، مفوض العون الانساني الدكتور عباس فضل الله على ونائب مدير الهلال الأحمر السوداني

وقال القائم بالأعمال الكويتي ان الطائرة تعتبر أول طائرة من الجسر الكويتي الذي يستمر لمدة يومين ليصبح الإجمالي ١٢٧ طنا تقدم للمتضررين من السيول والفيضانات منوها أن هناك عملا خيريا وأهليا تقوم به بعض المنظمات الكويتية الخيرية عبر مكتبها بالخرطوم لمساعدة المتضررين وأشار القائم بالأعمال الكويتي إلي أن المساعدات الكويتية تجئ بتوجيهات من القيادة العليا بدولة الكويت.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )