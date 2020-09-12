كبلو: استمرار سيطرة الطفيلية على الاقتصاد هو سبب ارتفاع الأسعار

قال الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني إن استمرار سيطرة الطفيلية على الاقتصاد، هو سبب ارتفاع الأسعار وتدهور العملة الوطنية..

وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور العملة السودانية،هما ظاهرتان لمرض واحد، هو استمرار سيطرة الطفيلية على الاقتصاد، وعدم اتخاذ السياسات الصحيحة للإصلاح الاقتصادي..

وأشار أن الحكومة لم تتخذ من الاجراءات ما يكبح النفوذ الاقتصادي والمالي للطفيلية، بل استمرت في تعزيز نشاطها عبر منشورات بنك السودان حول الصادرات والذهب، والتي جعلت معظم عرض النقد الأجنبي تحت سيطرتها، وما زالت تترك باقي عرض النقد الاجنبي تحت سيطرتها عبر الصرافات وتمويل الواردات غير الضرورية والاستيراد بدون تحويل قيمة.

ونوه كبلو بحسب سونا، إلى أن الحكومة رافضة تغيير العملة حتى تحارب التزوير في العملة. وقال كبلو إنه يرحب بتعديلات القوانين لتشديد العقوبة…

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ويرى أن تشمل عقوبة التهريب مصادرة وسيلة النقل، حتى يكون الناقل رقيبا على ما ينقل، وإلا فقد وسيلته كشريك في حركة النقل .

ورحب كبلو بمبادرة سلعتي ولكنه حذر من أنها ستواجه حرباً ضروساً من السماسرة والطفيليين .

وقال إنه لا بد من استيعاب تاجر الحي في شركة التوزيع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)