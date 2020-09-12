عاجل.. مجلس السيادة يدشن حملة لمساعدة المتضررين من الفيضان والسيول

السبت 12 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

دشن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، حملة إدارة الكوارث والأزمات بقوات الدعم السريع لمساعدة متضرري السيول والفيضانات بولايات (الخرطوم ـ الجزيرة ـ سنار ـ البحر الأحمر ـ كسلا ـ نهر النيل ـ الشمالية وشرق دارفور)، وتحتوي الحملة على مواد إيواء ومواد تموينية ومعينات صحية إضافة إلى تنفيذ حملات لإصحاح البيئة.



وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، خلال مخاطبته فعالية التدشين برئاسة قوات الدعم السريع بالخرطوم، اليوم السبت، أن القافلة مساهمة من الدعم السريع لدعم المواطنين المتضررين من السيول والفيضانات، ووزعت على الولايات المتضررة حسب الحوجه، وقال إنها واجب الدعم السريع تجاه المواطنين.

Advertisements

وأوضح «دقلو» أن توجيهات قيادة الدعم السريع للأفراد أن يقفوا دائمًا مع المواطنين في السراء والضراء في أي منطقة في السودان، وقال إنهم خدام للشعب حسب الواجب الوطني، وقسم الولاء الذي يؤديه أي فرد في المؤسسة العسكرية.

وشدد «دقلو» على ضرورة تنفيذ حملات إصحاح البيئة، وتكثيف عمليات الرش الرذاذي للقضاء على نواقل الأمراض، داعيًا الجميع إلى التكاتف والتعاون لتجاوز الكوارث التي نتجت عن السيول والفيضانات.

ودعا «دقلو» وسائل الإعلام السودانية إلى زيارة الولايات والمناطق النائية لمعرفة حياة المواطنين في تلك المناطق، مؤكدًا حرص الدعم السريع على تقديم المساعدات للمواطنين بكل ما تملك.

وترحَّم الفريق دقلو على أرواح شهداء السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.