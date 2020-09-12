السبت 12 سبتمبر 2020 وصلت إلى مطار الخرطوم، اليوم السبت، طائرة إغاثة إماراتية، لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان، مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي.

وتحمل الطائرة ٣٠طنا من المواد الغذائية ومواد الايواء، بجانب مواد طبية وصحية لإصحاح البيئة. وكان في استقبال الطائرة من الجانب السوداني عباس فضل المولي مفوض العون الانساني.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وصول مساعدات إماراتية إلى السودان لدعم متضرري السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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