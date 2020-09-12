لجنة الفيضانات بوزارة الري: استمرار انخفاض مناسيب النيل

السبت 12 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية استمرار انخفاض مناسيب النيل في معظم المواقع، ونوهت إلى أن منسوب شندي ومناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل الأولياء مازالت في أعلى مستوياتها.



وأكدت اللجنة، في بيانها (السبت) أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية اليوم (الأحد) سيكون في حدود 665 مليون متر مكعب، بينما يكون وارد نهر عطبرة في حدود 180 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب اليوم على النحو التالي: قطاع: الدمازين - سنار سيشهد استقرارا، قطاع: سنار - الخرطوم سيشهد انخفاضا (في حدود 7 سم)، قطاع: الخرطوم - شندي سيشهد انخفاضا (في حدود 5 سم)، قطاع: شندي - عطبرة سيشهد انخفاضا (في حدود 2 سم)، قطاع: خشم القربة - عطبرة سيشهد ارتفاعا (في حدود 15 سم).

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كما توقعت أن يشهد قطاع: عطبرة - سد مروي اخفاضا (في حدود 8 سم)، قطاع: سد مروي - الدبة سيشهد انخفاضا (في حدود 4 سم)، قطاع: الدبة - دنقلا سيشهد استقرارا.

وبحسب لجنة الفيضانات فان محطة ود مدني سجلت أمس (السبت) ١٩.٧٧ متر ومن المتوقع أن تنخفض اليوم (الأحد) إلى ١٩.٧٢ متر، بينما سجلت محطة الكاملين أمس ١٨.٧٥ متر، ومن المتوقع أن تنخفض اليوم ١٨.٦٣ متر.

وسجلت الخرطوم أمس ١٧.٤٢ متر ويتوقع أن تنخفض اليوم لتسجل ١٧.٤٠ متر، وسجلت محطة شندي أمس ١٨.٤٢ متر ويتوقع أن تسجل اليوم ١٨.٤٠ متر، بينما سجلت محطة عطبرة أمس ١٥.٦٤ متر ويتوقع أن تسجل اليوم ١٥.٦٧ متر، وسجلت دنقلا أمس ١٥.٢٢ متر وتنخفض اليوم إلى ١٥.٢١ متر.

ودعت اللجنة، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر.