أعلنت قيادات عسكرية وسياسية وإدارات أهلية بدارفور، انضمامها إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، ورحبت الحركة على لسان أمين التنظيم والإدارة بالحركة أحمد عبد الكريم جده بانضمام القيادات. وأكد جده في تعميم صحفي بحسب صحيفة الصيحة، إلتزام الحركة وإقدامها على إنفاذ مقررات ملتقى القاهرة المنعقد في 27 سبتمبر 2019م تحت شعار (قوتنا في وحدتنا). Advertisements واعتبر جده انضمام الرفاق وأمثالهم إلى الحركة دليل واضح على انفتاح القيادة وإلتزامها بمقررات القاهرة، وهي المنهجية التي تسير عليها مؤسسات الحركة في التعاطي مع استكمال مشروع (التحرير القومي العريض)، والمضي قدماً في الاتجاه الصواب بتطوير التنظيم وتماسكه في مجابهة تحديات المرحلة، والتي تتطلب مزيداً من التعاضد والعمل الجاد لتحقيق الأهداف والبرامج الراسخة المنشودة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انضمام قيادات عسكرية وسياسية لحركة مناوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.