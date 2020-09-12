رندة أوشي تشارك في (نفير 2020)

أعلنت مذيعة التلفزيون القومي رندة اوشي عن مشاركتها في مبادرة (نفير) الخيرية والتي تعمل هذه الأيام في درء السيول والفيضانات في عدد من المناطق .

وجاء إعلان رندة بحسب صحيفة آخر لحظة خلال استضافتها شباب المبادرة عبر حلقة خاصة بثها التلفزيون ،تحدثت فيها عضو المبادرة سوزان خليل التي وصفت الأوضاع بالكارثية بعد فقد الكثير من الأرواح وتشريد الألاف وانهيار ألاف المنازل .

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كما تحدث عضو المبادرة رامي الشيخ مناشداً القوات المسلحة بالتدخل العاجل داعياً سلاح المهندسين والقطاع الخاص وشركات الطرق والجسور للاسهام في جهود الحماية وصد المياه والاجلاء ومد الشباب بالأليات الثقيلة وعربات الدفع الرباعي.

وناشد الشباب للتطوع عبر نفير في مجالات الاعلام والاسعافات الأولية والتعبئة وتوزيع المواد الغذائية وغيرها من المهام ، ودعا أبناء السودان بالداخل والخارج إلى مد يد العون والمساعدة للمتضررين بالعاصمة والولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)