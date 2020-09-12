(1203) طالباً وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة بمصر

أكمل مركز امتحانات الشهادة السودانية بجمهورية مصر استعداداته وجاهزيته لجلوس 1203 طالباً وطالبة للعام الدراسي 2020م منهم 866 من طلاب وطالبات المدرسة السودانية بجانب 337 طالباً وطالبة من مدرسة المجلس الإفريقي حيث يجلس الطلاب في مركزي مدرسة جمال عبد الناصر ومركز المجلس الإفريقي بالدقي.

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ووقف المستشار الثقافي بالسفارة السودانية بالقاهرة د. مرتضى علي عثمان علي آخر الترتيبات والتجهيزات لعقد الامتحانات غداً وأكد في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة، اكتمال الترتيبات للمراكز والمراقبين وكبير المراقبين والاحترازات الصحية بصورة طيبة، مشيراً إلى وصول كنترول الشهادة السودانية وكبير المراقبين.

وأضاف ان امتحانات الشهادة تقام هذه السنة وفقاً لإجراءات الاشتراطات الصحية لوزارة الصحة، مبيناً أنه قد تم بتوفير أدوات الوقاية من معقمات وكمامات للمراكز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)