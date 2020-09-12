فرفور:(ظروف بتعدي )و يعود السودان أحسن بلد

كشف الفنان جمال فرفور عن نفرة كبري بمشاركة واسعه من فنانين كبار وشباب وكل أطياف المجتمع دعماً لمتضرري السيول والفيضانات بالبلاد.وقال فرفور إن النفرة ستنطلق اليوم السبت بالخرطوم،حيث يتم تلقي التبرعات من المواطنين ، و الإعداد لتسيير القوافل إلى المناطق المتضررة في كل أرجاء البلاد.
مضيفاً أن على الجميع المشاركة في النفرة خاصة الفنانين،مشيراً بحسب صحيفة آخر لحظة إلى أن دور الفنانين يجب أن يكون كبيراً وأكثر تأثراً في كل ما يهم المجتمع، وأن الفنان الذي لايتفاعل مع مجتمعه لا مكان له بين الناس وعليه أن يجلس في بيته
وفي ختام حديثه قال فرفور إن ماتمر به البلاد (ظروف بتعدي) بعون الله ونعود لنغني جميعاً كما كنا ويكون السودان أحسن بلد. الجدير بالذكر أن فرفور قام في الأيام الماضية بزيارة لعدد من المناطق المتضررة وشارك أهلها أعمال نفير درء السيول،وقد وجدت مشاركته صدي طيباً في نفوس المتضررين.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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