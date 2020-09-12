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وصول الحلو إلى جوبا في إطار العودة للمفاوضات

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علمت مصادر بوصول رئيس الحركة الشعبية شمال – عبد العزيز الحلو،  إلى عاصمة جنوب السودان جوبا.

وقالت المصادر إن رئيس الحركة وصل إلى جوبا في إطار العودة إلى طاولة المفاوضات في مسار الحركة الشعبية شمال – جناح الحلو – والذي توقف في الفترة الماضية.

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وكان الحلو بحسب صحيفة أول النهار، قد أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأديس أباب، حيث افضت المباحثات إلى أهمية عودة الحلو للمفاوضات والتأمين على منبر جوبا لاستضافة المفاوضات.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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