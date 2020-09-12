يصل غدٍ (الاحد) الى مطار الخرطوم الوزير جدو الشريف “جادين”، ويتم أستقباله في حشد جماهيري بمطار الخرطوم الدولي. وقال نورين عساس رئيس مبادرة الوزير جادين ان الوزير سيتفقد المتضررين من السيول والفيضانات بولاية الخرطوم، ويقوم بجولة لكل أقاليم السودان (النيل الابيض، نهر النيل، الشمالية، كردفان الكبري وولايات دارفور) واضاف عساس بحسب صحيفة أول النهار، ان الوزير خلال زيارته لتفقد اهله في السودان وتقديم يد العون والمساعدة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوزير جادين يصل الخرطوم (الاحد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.