شاهد بالفيديو.. اليوتيوبر مصطفى جُري في نصيحة أخيرة لطلاب الشهادة الثانوية

قدم اليوتيوبر مصطفى جُري نصيحة أخيرة وغالية لطلاب الشهادة الثانوية. وبحسب العربية السودان هذه النصائح هي عبارة عن جرعات لهم وهم يتأهبون لدخول امتحان الشهادة السودانية يوم غد الأحد، متمنياً لهم التوفيق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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