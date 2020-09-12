الرئيسية/أخبار/ شاهد بالفيديو.. مبادرات شبابية وطوعية لتقديم المساعدة لمنكوبي الفيضانات أخبار منذ ساعة واحدة 0 مبادرات شبابية وطوعية لتقديم المساعدة لمنكوبي الفيضانات ومتضروون يشتكون من تقصير الجهات الحكومية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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