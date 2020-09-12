فتحت مساجد العاصمة والولايات أبوابها على مصراعيها لاستقبال وايواء المتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد. وفي مشهد يدمي له القلب طلاب يفترشون الأرض بحسب العربية الحدث، وينكبون على الكتب استعداداً لامتحانات الشهادة السودانية التي سوف تنطلق صباح غد الأحد، هم يمنون أنفسهم بالنجاح في امتحان الشهادة السودانية. حقاً أنها ظروف قاهرة أجبرتهم، لله درهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر طلاب الشهادة الثانوية وقد عصفت السيول بمنازلهم، المذاكرة بالمساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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