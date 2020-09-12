عاجل.. غلق طرق في السودان بسبب الفيضانات

السبت 12 سبتمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت إدارة التٱهيل والصيانة بالهيئة القومية للطرق والجسور السودانية، انقطاع وإغلاق طريق عطبرة – هيا، بسبب الأمطار والسيول الغزيرة على الطريق، كما أوضحت أن منطقة الخور بها أضرار كبيرة وأصبحت مهددة بالانقطاع وأن المياه مازالت حتى الان تجرى في الموقعين كيلو 240 و220 بغزارة.

ودعت الهيئة القومية للطرق والجسور للإلتزام التام بتوقف حركة المرور وعدم المخاطرة باستخدام الطريق إلى حين زوال درجات الخطر وذلك حفاظا على الارواح والممتلكات. أكدت الهيئة القومية للطرق والجسور بأن فرق عمليات الصيانة والتأهيل تواصل عمليات الطوارئ دون انقطاع على مدار الـ24 ساعة وتضطلع بما هو منوط بها من معالجات ومراقبة.

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