شاهد بالفيديو.. دويتو (أخواني) بين (الجدي) وإنصاف مدني

دويتو غنائي يجمع بينهما لاول مرة، كتب كلماته وقام بتلحينه الشاعر والملحن امجد حمزة ووزعه عصام درماس، والاغنية تجسد ملحمة الشباب في درء الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد.
ويعود تاريخ الفيضانات في البلاد، الى أوائل شهر سبتمبر 2020، مما أدى إلى فيضان مدمر في 16 ولاية سودانية على الأقل. تأثر بالفيضانات أكثر من 500.000 شخص، وتدّمر أكثر من 100.000 منزل. واصبح حجم الضرر كبيراً مما حدا بالمنظمات والدول المجاورة بمد يد العون والمساعدات من مواد غذائية وخيام لايواء الذين تضروا جراء الفيضانات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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