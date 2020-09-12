شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تشعل حفل خاص برقصات مثيرة للجدل..الرواد (يردمونها) بالتعليقات والرجال (يدعمونها) بالنقطة

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان مقطع فيديو حصد آلاف المشاهدات على فيسبوك ويوتيوب بعد عرضه.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن المقطع بطلته فنانة سودانية ظهرت خلال حفل خاص بإحدى صالات العاصمة السودانية الخرطوم وقدمت خلاله وصلة من الرقصات التي وصفها متابعوا الفيديو بالمثيرة للجدل.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي صبوا جام غضبهم على الفنانة بسبب رقصاتها المثيرة وفقاً لما كتبوا في تعليقاتهم أسفل المقطع كما تحسروا على الحال الذي وصل إليه الفن السوداني بعد ظهور مئات المقاطع لمطربين ومطربات صاعدين يقدمون أسوأ أنواع الفن حسبما كتب الرواد في تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين.
وبالمقابل وجدت الفنانة حظها من أموال النقطة التي أنهمرت عليها من أحد الحضور والذي صعد أعلى مسرح ودعم الفنانة خلال رقصاتها بأوراق مالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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