عقوبات رادعة لمهربي غاز الطبخ

قال والي الخرطوم : ‏اصدرت توجيهات بمواجهة اي محاولات لتهريب الغاز بعقوبات رادعة وتم منع البيع للافراد على ان تتم عمليات الامداد للاحياء عبر “استمارة الحاجة “دون اي وسيط، بحسب العربية السودان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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