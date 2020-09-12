الإمام الصادق: مستعد للإدلاء بشهادتي في محاكمة الإنقلابيين

أعلن رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي عن استعداده للإدلاء بشهادته في المحكمة إذا طلب منه بذلك، وقال: “نعترف باستقلال القضاء وألا أحد أكبر من القانون”.
واستبعد المهدي أن يكون للإسلاميين مستقبل، وقال بحسب صحيفة المواكب، إن الإسلاموية ذات المرجعية الاخوانية ما عندها مستقبل، لأنها مدانة لأداء 30 عاماً من التطبيق الإسلامي السيئ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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