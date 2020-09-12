في حادثة غريبة من نوعها وتعد الأولى تفاجأ مواطنو منطقة ارقي بمحلية الدبة بالولاية الشمالية بسرقة مقابر ود “الحسين”. وتمثلت السرقة بحسب متابعات صحيفة آخر لحظة امس في طلمبة المياه ودينمو الكهرباء، وبذلك تكون المقابر بلا اضاءة ولا مياه ودون أهالي المنطقة بلاغاً بقسم شرطة الدبة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في حادثة غريبة.. سرقة مقابر بالشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.