توقعات بغياب مئات الطلاب عن امتحانات الشهادة

تبدأ غداً (الأحد) امتحانات الشهادة الثانوية “السودانية” بجميع المراكز الداخلية والخارجية، في ظل أوضاع بالغة التعقيد، بسبب اجتياح الفيضانات لعدة مدن وقرى نيلية.

وتواجه طلاب المناطق المتأثرة بفيضان النيل صعوبات للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية، إذ يتوقع غياب المئات منهم عن جلسات الامتحانات التي تأجلت من قبل بسبب جائحة كورونا.

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وبحسب صحيفة المواكب، كان أولياء أمور في مناطق متفرقة من البلاد، طالبوا وزارة التربية والتعليم بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية، إلا أن الوزارة تمسكت بالموعد الذي قطعته سابقاً في الفترة من (13-27) سبتمبر ووفقاً لمصادر فإن مئات المدارس تأثرت بالسيول والفيضانات التي ضربت عدة مدن، الشئ الذي يهدد العامل الدراسي المقرر في الأسبوع الأخير من سبتمبر الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)