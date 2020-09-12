شاهد بالفيديو ..حدث مدهش في السوق العربي الخرطوم

هل تصدق ان هذا هو مول الواحة المعروف لدى الجميع في وسط الخرطوم، وهذه مياه النيل، لا تستغرب عزيزي المشاهد بالفعل هذه المياه التي تشاهدها هي مياه النيل.

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في السابق كانت مياه الامطار تذهب الى البحر اما الآن اصبح مستوى السوق العربي ومستوى البحر واحد لذا اتت بمجاري التصريف، اي بمعنى اصبحت الهجرة عكسية بكل اسف، ومن يراها يخطر الى ذهنه انها مياه امطار لكنها ليست كذلك. والمياه في تزايد بحسب الحدث السوداني، وتوغلت المياه الى البدروم بمول الواحة، والوضع ينبيء بكارثة حقيقية ان لم تتدارك السلطات المختصة هذا الامر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)