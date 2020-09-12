رفع الحصانة عن المتهمين بقتل محجوب التاج

رفع جهاز المخابرات العامة الحصانة عن المتهمين بقتل الشهيد محجوب التاج، ووفقاً لتعميم صحفي أمس الجمعة، فإن مدير جهاز المخابرات العامة جمال عبد المجيد، أمر برفع الحصانة عن (3) ضباط من منسوبي الجهاز متهمين مع آخرين بقتل الطالب محجوب التاجر.
ومحجوب التاج طالب يدرس بكلية الرازي قُتل في المظاهرات التي شهدتها البلاد في أبريل من العام الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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