القبض على مسؤول بوزارة المالية في قضايا (فساد)

ألقت نيابة الفساد القبض على مدير إدارة التمويل الخارجي – الوكيل السابق – بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أزهري إدريس بخيت، بتهمة تبديد أموال عامة، تتعلق بعقد أثاثات خاص بالمبنى الأثري ومباني البريد بوزارة المالية تم تنفيذ عقد توريد الأثاثات مع شركة صينية عام 2019م وبلغت قيمة العقد مليون وسبعمائة ألف دولار.
وبحسب صحيفة المواكب، قيمت الأثاثات بأنها غير مطابقة للعقد، وجاءت مع الأثاثات مائة شاشة تلفزيون كبيرة، إلا أنها فُقدت داخل (حوش المالية)، ودون بلاغ في مواجهة أزهري من قبل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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