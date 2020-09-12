أمير قطر يتبرع بـ 50 مليون ريال لحملة “سالمة يا سودان”

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بالتبرع لحملة “سالمة يا سودان” بمبلغ 50 مليون ريال .

وبحسب ما نقلت أخبار الخليج 365 من صحيفة الشرق القطرية، أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حملة تبرعات تحت عنوان “سالمة يا سودان” للاستجابة العاجلة بهدف إغاثة متضرري أسوأ فيضانات يشهدها هذا البلد العربي منذ 100 عام.

يذكر أن الحملة تقام بالشراكة مع المؤسسة القطرية للإعلام وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وتهدف لإغاثة نصف مليون متضرر بسبب فيضانات السودان التي تعد أسوأ فيضانات منذ 100 عام..

وكانت السلطات السودانية أعلنت السبت الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات القياسية التي خلّفت أكثر من 100 قتيل ودمّرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 100 ألف منزل، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السودانية .

وصلت إجمالي تبرعات المؤسسات والشركات وأهل قطر لصالح حملة “سالمة يا سودان” إلى 89 مليوناً و669 ألفاً و812 ريالاً قطرياً، وذلك حتى نهاية التغطية الإعلامية من تليفزيون قطر مساء يوم الجمعة .

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وقال سعادة السفير عبدالرحمن الصديق، سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى الدولة إن الهبة القطرية لإغاثة السودان هي هبة تلقائية تنبع من وجدان إنساني يتربع على عرش هذا الوجدان قائد قطر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عندما وجه سموه بتقديم المساعدة والدعم المباشر إلى إخوته في السودان .

وأضاف سعادته – خلال فعاليات الحملة – إن هذه الهبة القطرية والاستجابة السريعة هي شيء طبيعي واعتادت قطر على فعله مع السودان في مناسبات عديدة ومع الكثير من البلدان العربية والإسلامية، بحسبان أن قطر هي واحدة من أهم الدول التي تهتم بشؤون الإنسان في مختلف بقاع العالم الإسلامي والعربي، واصفاً الهبة القطرية لمساعدة السودان بأنها هبة طبيعية وتنبع من وجدان يجب ويعشق السودان ويبادل الشعب السوداني الود بالود والحب بالحب .

وفور حدوث الفيضانات أعلنت قطر عن إرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى السودان الشقيق للتخفيف من آثار تلك الفيضانات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)