شاهد بالفيديو.. مشاهد غير مسبوقة رصدتها طائرة «درون» لـ غرق الخرطوم من الجوّ

أظهر مقطع فيديو نشرته «قناة الجزيرة» مشاهد مأساوية لغرق العاصمة السودانية الخرطوم تم تصويره بطائرة «درون» من الجوّ. Advertisements وعكس المقطع مدى الدمار الذي أحدثه فيضان النيل في بعض الأحياء، بينما بدت مساحات واسعة من أحياء الخرطوم وقد غمرتها المياه في مشاهد غير مسبوقة. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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