لجنة أمن وسط دارفور تقرر فرض حظر التجوال بمحلية غرب جبل مرة

عقدت لجنة امن ولاية وسط دارفور برئاسة برئاسة والي الولاية دكتور أديب عبد الرحمن يوسف إجتماعا مطولا على خلفية الأحداث التي وقعت في محلية غرب جبل مرة بمدينة نيرتتي والتي راح ضحيتها عدد من الأشخاص حيث قررت تكوين لجنة تحقيق حول الحادثة وملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
كما قررت اللجنة في بيان أصدرته اليوم فرض حظر التجوال من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وناشدت اللجنة المواطنين الالتزام بقراراتها، كما دعت أجهزة الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عدم الالتفات الى الشائعات وبث الرعب وسط المواطنين خاصة بعد سيطرة القوات النظامية على الاوضاع بالمنطقة، مؤكدة أنه سيتم ملاحقة كل الجناة والقبض عليهم وتقديمهم الى محاكمة عادلة وتفعيل لجان المصالحات حتى تباشر مهامها من أجل خلق وضع أمن بالولاية.
وبحسب سونا، طمأنت اللجنة المزارعين للعودة إلى مزارعهم بعد الدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة نيرتتي، كما إطمأنت ايضا على تأمين إمتحانات الشهادة السودانية وتوفير وضع آمن يمكن الطلاب من الجلوس للامتحانات بصورة طبيعية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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