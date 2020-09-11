عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات السودان إلى 106 أشخاص

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الجمعة 11 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
ذكرت قناة "العربية" أن حصيلة ضحايا فيضانات السودان ارتفعت إلى 106 حالة وفاة و56 مصابًا.
وأعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية انخفاض النيل في معظم الاحباس، لكنها نبهت من أن محطة شندي سجلت اليوم أعلى منسوب بلغ (18.44 متر) والذي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ 37 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية حتى يوم غد لتوالي الانخفاض فى الأيام التالية، كما نوهت الى أن مناسيب النيل الأبيض من الجبلين وحتى خزان جبل الأولياء في أعلى مستوياتها.
وأكدت لجنة الفيضانات في السودان خلال بيانها لها اليوم إستقرار وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (السبت) ليكون في حدود 625 مليون متر مكعب،بجانب إستقرار وارد العطبراوي في حدود 230 مليون متر مكعب.
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