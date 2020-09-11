عشة الجبل.. نجومية في زمن الفوضى

تصر الفنانة عشة الجبل من خلال ظهورها في كل الحوارات بأنها الفنانة الأولى في الساحة الفنية، وربما تطلق عشة الجبل تلك التصريحات وهي ليست على علم ومعرفة بالوسط الفني، فكيف تصبح الجبل الأولى في الوقت الذي تظهر فيه في الساحة أصوات مثل ندى القلعة وانصاف مدني وإنصاف فتحي وسميرة دنيا ومكارم بشير بحسب صحيفة السوداني الدولية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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