إحباط محاولة تهريب عملة مخفية بمناطق حساسة لرجل

تمكن منسوبي إدارة جمارك مطار الخرطوم فرع الصالات والتارمك (وردية الصديق) مغادرة من إحباط محاولة تهريب نوعية لعملات أجنبية مخفية في مناطق حساسة لراكب متجه إلى خارج البلاد.
وقال العميد شرطة الفاتح حسن دهب مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم بحسب صحيفة الدار، أن منسوبي الجمارك بالإدارة على قدر المسؤولية في الحفاظ على ثروات البلاد. وإحباط كافة حالات التهريب من ذهب وعملات أجنبية وغيرها من الضبطيات المتلاحقة للإدارة.
وفي ذات السياق أفاد مدير جمارك الصالات العميد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد أن العملات تم ضبطها مخفية بصورة احترافية في مناطق حساسة لرجل وهي مبلغ 23000 ريال سعودي، 1000 ريال قطري، مؤكداً أن منسوبي جمارك مطار الخرطوم على العهد دوماً في المحافظة على أمن واقتصاد البلاد وحماية المجتمع من كافة المهددات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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