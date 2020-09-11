سرقة نهارية جريئة بمرابيع الشريف

دون قسم شرطة سوبا شرق بلاغاً تحت المادة 174 من القانون وذلك عندما تمكن لص من الدخول إلى منزل نهاراً بمنطقة مرابيع الشريف وقام بسرقة عدد كبير من الأدوات الكهربائية ومبلغ مالي.
ووفقاً للتفاصيل فإن صاحب المنزل أبلغ الشرطة بسرقة أشياء منزله، حيث جاء فريق مسرح الجريمة إلى مكان الحادث وتم حصر المعروضات، وهي عبارة عن ثلاثة شاشات وأسورة ذهبية ومبلغ مالي وجاري البحث عن المتهمين للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
وبحسب صحيفة الدار، يناشد سكان المنطقة الأجهزة الشرطية بدائرة الاختصاص بتشديد الرقابة وتكثيف البحث الميداني في المنطقة التي تعاني من السرقات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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