(التعليم العالي) ترفض الاعتراف بنتيجة امتحانات شهادة كامبردج

يواجه مئات الطلاب السودانيين الذين يدرسون بالمدارس البريطانية بكافة دول العالم ونالوا شهادة (كامبردج)، مصيراً مجهولاً بسبب رفض وزارة التعليم العالي بالسودان؛ الاعتراف بنتائج هذا العام.

وقال أولياء أمور لمصادر إنَّه بسبب جائحة كورونا لم تنعقد الامتحانات فاعتمدت (كامبردج) نظاما بديلا؛ قائماً على تقييم نتائج الطلاب للثلاثة أعوام الأخيرة وأعمال الصف والامتحانات وغيرها من الإجراءات المعُقَّدة جداً، وعلى ضوئها تم استخراج نتيجة اعترفت بها كل دول العالم، وقال عدد من أولياء الأمور إنهم تواصلوا مع الوزيرة عبر مُحاميهم في أبريل الماضي وأكدوا لها أن رسوم هذه النتيجة هي نفس رسوم الإمتحان العادي (1100) دولار، وأخبروها بنيَّة خوض أبنائهم للإمتحان، فأعلنت لهم عن موافقتها طالما أن المركز معترف به وكان ذلك في يوم 9 أبريل، لكنها عادت في نهاية شهر مايو بتغريدة؛ رافضةً الاعتراف بنتائج كامبردج لهذا العام ما تتسبَّب في إرباك شديد لأولياء الأمور.

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وقال محامي المتضررين عبد الهادي الزبير همد بحسب صحيفة السوداني، إنه قدَّم إنذاراً للوزيرة للتراجع عن قرار رفضها للنتيجة لكنها لم ترد ما يعني ذهاب القضية لساحات المحاكم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)