لجنة تقصي الحقائق حول إرجاع صادر الماشية تصل النيل الأبيض

التقى والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق بمقر حكومة الولاية في مدينة ربك، بلجنة تقصي الحقائق حول إرجاع صادر الثروة الحيوانية، وبحث العوائق التي تواجه عمليات صادر الثروة الحيوانية بالولاية، إلى جانب ايجاد خطط للارتقاء بالعملية الإنتاجية بالقطاعين الزراعي والحيواني من خلال انشاء محاجر حديثة للصادر والمنافسة في السوق العالمي للماشيه.
وقال الوالي بحسب صحيفة السوداني، إنه قدم تنويراً للوفد عن الثروة الحيوانية بالولاية وبحث كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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