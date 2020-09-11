ارتفاع كبير ومفاجئ في أسعار السكر

سجلت أسعار السلع الاستهلاكية المختلفة قفزة جديدة بلغت معدلات كبيرة في عدد من أسواق الخرطوم، خاصة السكر.
ووصل سعر جوال السكر زنة (50) كيلو أمس إلى (6500) جنيه و(10) كيلو بلغ (1500) جنيه والكيلو بواقع (130- 150) جنيها.
وعزا تجار الارتفاع إلى إحجام كبار الموردين والشركات عن البيع وزيادة أسعار السكر بصورة فجائية ودون سابق إنذار.
وتباينت الأسعار من تاجر إلى آخر، وأكد عدد من التجار لمصادر، أن كبار الموردين وتجار الإجمالي في الأسواق قاموا بزيادة الأسعار وفقاً لزيادات سعر الدولار في السوق الموازي، وتوقعوا زيادات جديدة في السلعة الأيام المقبلة.
وقال مصدر موثوق بإحدى شركات السكر بحسب صحيفة الصيحة، إن السبب الأساسي في زيادة أسعار السكر هو الدولار والمضاربات، ونوه إلى أن سعر الجوال من الشركة بواقع (3900)، وأضاف بأن المستوردين يقومون بالاستيراد عبر الدولار الحر، ولذلك فإنهم يقومون بحماية أرباحهم مقابل توقعات ارتفاع سعر الصرف، ووصف الاقتصاد بأنه في حالة “دولرة” تامة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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